Flertal af EU-lande vil have rejsende fra Kina coronatestet

Tidligere tirsdag fordømte Kina indførslen af coronatest for rejsende fra Kina.

- Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for disse restriktioner, lød det fra Mao Ning, der er talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

Mens flere lande altså er begyndt at teste rejsende fra Kina, er der ingen planer om at gøre det i Danmark. Det oplyste Statens Serum Institut til B.T. tirsdag.

- Covid-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund. Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for covid-19-situationen i Danmark aktuelt, skrev direktør Henrik Ullum i en mail til mediet.

Kina har blot registreret 22 coronadødsfald siden december efter at have indsnævret kriterierne for, hvad der kan kategoriseres som sådan et.