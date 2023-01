Kina fordømmer coronarestriktioner over for rejsende

I Europa er der generelt tvivl om, hvorvidt man kan stole på de officielle data, der kommer fra Kina.

EU’s sundhedskommissær, Stella Kyriakides, har opfordret medlemslandene til at ty til deres nationale mekanismer til overvågning.

EU har tilbudt gratis coronavacciner til Kina. Det sker i et forsøg på at hjælpe de kinesiske myndigheder med at begrænse et omfattende smitteudbrud.

Det skriver den internationale erhvervsavis Financial Times tirsdag.

Initiativet er en del af Stella Kyriakides’ indsats for at arrangere et fælles europæisk svar på udsigten til en smittebølge, efter at Kina har droppet sin nultolerance over for covid-19.