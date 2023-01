Avis: Storbritannien vil kalde Irans Revolutionsgarde terrorgruppe

I sidste uge anholdt Revolutionsgarden syv personer, der har forbindelse til Storbritannien. Det skete under de demonstrationer, der har været i Iran siden september.

Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, opfordrede i onsdags Iran til at lade være med at tilbageholde personer med dobbelt statsborgerskab.

Han sagde, at tilbageholdelsen af dem ikke bør bruges som et ”diplomatisk pressionsmiddel”.

Iran har været ramt af store demonstrationer, siden den 22-årige kvinde Masha Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt.

Hun var blevet anholdt for ikke at leve op til Irans regler for islamisk påklædning til kvinder.

Mange demonstranter er blevet anholdt på grund af deres deltagelse i demonstrationerne.