Avis: EU har tilbudt Kina vacciner for at bremse smittebølge

Kina har i høj grad brugt sine egenproducerede vacciner mod covid-19. Omvendt bliver vestlige vacciner, der bruger såkaldt mRNA-teknologi, sjældent brugt.

Ifølge WHO kræver de kinesiske vacciner tre doser for at forhindre alvorlig sygdom blandt ældre og andre sårbare grupper. To doser giver kun en beskyttelse på 50 procent til de, der er over 60 år, skriver NTB.

WHO anslår, at kun 40 procent af de ældre over 80 år i Kina er fuldt vaccineret.

Til sammenligning er 83 procent af den voksne befolkning i EU fuldt vaccineret.

Ifølge Financial Times oplever EU’s medlemslande for tiden et overskud af coronavacciner på grund af langsigtede kontrakter med leverandører. Det er disse vacciner, der ifølge erhvervsavisen kan sendes til Kina.