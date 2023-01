07/01/2023 KL. 11:30

Postkort fra Putin splitter Europa

Ruslands præsident havde strøget flere vestlige lande fra listen, da han sendte nytårshilsener. Fra samme landes hovedstæder lød det, at tiderne er skiftet, og at europæerne må indstille sig på, at 2023 bliver hårdt. Nytårstalerne tegner en ændret verdensorden.