Anders Fogh besøger Taiwan: Et fyrtårn for frihed i verden

Fokus vil være på støtte til Taiwan fra den demokratiske verden og tættere relationer mellem EU og det østasiatiske land, lyder det.

- Jeg besøgte sidst Taiwan i 1994 som et ungt medlem af det danske Folketing, siger Anders Fogh Rasmussen i pressemeddelelsen.

- Ændringerne i Taiwan de seneste 30 år har været massive. Ud over at være blevet en økonomisk styrke og kritisk for globale forsyningskæder har det også blomstret som et demokrati. Det er nu et fyrtårn for frihed både i regionen og hele verden.