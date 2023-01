Små søskende overlever to døgn i vildmark efter dødelig ulykke

Tre søskende på et, to og fem år formåede at overleve i mere end to døgn i over 30 graders varme i den australske vildmark, efter at deres forældre var blevet dræbt i en trafikulykke.

Det skriver flere australske medier.

25-årige Cindy Braddock og 28-årige Jake Day blev dræbt i en soloulykke nær deres hjem i Kondinin i delstaten Western Australia tidligt om morgenen juledag.