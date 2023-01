Mindst ni blev dræbt ved panikløb i Ugandas hovedstad

Mindst ni mennesker blev mast og trampet ihjel i et indkøbscenter i Ugandas hovedstad, Kampala, da der opstod panik i forbindelse med et fyrværkeri, oplyser de lokale myndigheder søndag.

- Efter et fyrværkeri uden for butikscenteret Freedom City i Kampala kom det til et panikløb, hvor fem mennesker blev dræbt på stedet og adskillige andre blev hårdt kvæstet, siger politiets talsmand, Luke Owoyesigyire.