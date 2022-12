Putin i rekordlang nytårstale: Vesten udnytter Ukraine

I talen siger Putin blandt andet, at Rusland kæmper i Ukraine for at beskytte ”moderlandet” og for at sikre folket ”ægte uafhængighed”.

Nytårstalen er filmet med Putin stående foran militærfolk.

Den bliver sendt på tv, hver gang klokken passerer midnat i de forskellige tidszoner i Rusland. Klokken 13.00 dansk tid gik de allerøstligste regioner i Rusland ind i det nye år, og talen blev dermed vist.

Putin beskylder Vesten for at have provokeret Rusland til at iværksætte, hvad den russiske præsident kalder en ”særlig militær operation”.