Den tidligere pave Benedikt er død - 95 år

En rapport fra januar i år kritiserede Benedikt for som ærkebiskop i München i 1980’erne ikke at have stoppet fire præster, der begik seksuelle overgreb.

Pave Benedikt afviste at have gjort noget galt og blev støttet af Vatikanet.

I årene op til sin udnævnelse som pave var Joseph Ratzinger i forvejen en ledende skikkelse inden for den katolske kirke.

I 23 år var han leder af troskongregationen - en vatikanafdeling, der skal sikre, at katolicismen holder sig på den rette religiøse bane.

Måske derfor blev han kaldt Guds rottweiler. Ratzinger var mere end noget andet optaget af at holde vagt om den ”rene” katolske lære.

Diplomati og medietække, som kendetegnede både hans forgænger og hans efterfølger, var tilsyneladende ikke noget, der interesserede Benedikt.