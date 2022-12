Omstridt influencer skal blive bag tremmer i Rumænien

Den kontroversielle internetpersonlighed Andrew Tate skal sidde varetægtsfængslet i Rumænien i 30 dage. Det har en domstol i hovedstaden Bukarest afgjort fredag, skriver Reuters.

En rumænsk anklager har tidligere oplyst, at Tate er anholdt på mistanke om menneskehandel, voldtægt og for at have etableret en organiseret kriminel gruppe.