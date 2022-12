Putin ønsker optrappet samarbejde med Kina

Putin sagde også, at forholdet mellem de to lande bliver stadig vigtigere som en stabiliserende faktor i verden.

- Rusland har som mål at få styrket det militære samarbejde med Kina, sagde Putin.

Som følge af omfattende vestlige sanktioner efter Ruslands invasion af Ukraine er Putin stærkt opsat på at styrke både de politiske og de militære forbindelser til Kina.

I forrige uge signalerede den kinesiske regering, at Kina vil styrke forholdet til Rusland i det kommende år.

Krigen i Ukraine er dog et vanskeligt emne for Kinas leder, som forsøger at få Kina til at fremstå som neutral i konflikten. Kina har været tilbageholdende med at kritisere Rusland for invasionen af Ukraine.