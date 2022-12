Dagen efter de voldsomste russiske missilangreb siden Ukraine-krigens begyndelse var der også fredagen igennem brug for stærke nerver og hurtige ben for at nå frem til beskyttelsesrummene. Luftalarmen gik i mange byer dagen før nytårsaften, men der var også én god nyhed:

I alt 16 kamikazedroner blev sendt ind over flere ukrainske byer, også hovedstaden, Kyiv. De blev alle skudt ned af det ukrainske antiluftskyts. Dagen før blev 54 af 69 russiske missiler og droner skudt ned, men 15 slap altså igennem og forårsagede store ødelæggelser i flere byer og forårsagede flere dødsfald.