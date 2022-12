Kinesisk jagerfly var seks meter fra at ramme amerikansk fly

Et kinesisk jagerfly var i sidste uge blot seks meter fra at ramme et fly fra det amerikanske luftvåben over Det Sydkinesiske Hav.

Det oplyser USA’s militær torsdag.

Hændelsen fandt sted 21. december og involverede et kinesisk J-11-jagerfly og et amerikansk RC-135-fly. Det amerikanske fly måtte manøvrere uden om det kinesiske for at undgå en kollision, lyder det.