Netanyahu vender tilbage som israelsk premierminister

Tirsdag blev en ny lov stemt igennem i parlamentet. Den var med til at bane vej for, at regeringen kunne blive en realitet.

Lovgivningen betyder, at en af Netanyahus samarbejdspartnere i den nye regering, Aryeh Deri fra det ultraortodokse Shas-parti, kan blive minister, selv om han i januar blev dømt for skattesvindel.

Hidtil har man været udelukket fra at blive minister i syv år efter en dom. Det er dog ændret nu, så det kun gælder, hvis man har fået fængselsstraf.

Aryeh Deri fik en betinget straf efter at have indgået et forlig i januar. Det skriver den israelske avis The Jerusalem Post.

Benjamin Netanyahu, der selv har en række korruptionsanklager hængende over sig, var premierminister i Israel fra 2009 til 2021. Inden da havde han også en periode på posten fra 1996 til 1999.