Gaspriser falder til niveau fra før krigen i Ukraine

- Der er stadig rigeligt med gas på lager til at klare os igennem resten af fyringssæsonen, og så er vejret lige nu til den lune side, så varmebehovet - og dermed gasforbruget - ligger også lavere, end det normalt ville gøre.

Gasprisen toppede i sommer. Her nåede den i august op på lidt over 2500 kroner per megawatt time.

At prisen nu er faldet til et betydeligt lavere niveau vil også komme danskerne til gode, siger Jens Nærvig Pedersen.

- Den næste gasregning bør blive lavere. Vi ligger et stykke under de ekstremt høje priser, vi så hen over sommeren og i starten af efteråret, som var et chok for mange gaskunder.