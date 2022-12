Rejsende fra Kina til USA skal vise negativ coronatest

Dermed er USA det foreløbigt femte land, som indfører nye indrejserestriktioner fra Kina. De andre er Indien, Italien, Japan og Taiwan.

Kravet kommer efter, at Kina har løsnet landets stramme coronarestriktioner betydeligt.

Samtidig er det vanskeligt at få informationer om Kinas coronatal. De amerikanske sundhedsmyndigheder er bekymret for, at en voldsomt stigende smitte i Kina kan føre til nye varianter.

Frygten for en stigende smitte begrunder myndighederne med, at der er en stor andel af den kinesiske befolkning, som ikke har været udsat for coronavirus. Den smitsomme omikronvariant er også kommet ind i landet.