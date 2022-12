Der kan vente amerikanske restriktioner for rejsende fra Kina

Kina oplyste mandag, at det fra 8. januar vil stoppe med at kræve, at indrejsende skal isolere sig, når de ankommer til landet. Det er et stort skridt i forhold til at slække på restriktionerne ved grænserne, som stort set har været lukkede siden 2020.

Kina begyndte tidligere på måneden at slække på det, der ellers har været den strengeste coronanedlukning i verden. Ifølge nogle internationale sundhedseksperter betyder det, at smitten nu kan sprede sig ukontrolleret og brede sig til mere end en million mennesker om dagen.

Der bor mere end 1,4 milliarder mennesker i Kina.