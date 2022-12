Formanden for forsvarsudvalget i det tyske parlament Forbundsdagen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, revser i et nyt interview med det tyske medie RND landets forbundskansler, Olaf Scholz, for at tøve med at sende den mest slagkraftige hjælp til Ukraine.

Olaf Scholz har nemlig hidtil blokeret for, at tyskerne kan sende det mest moderne kampvogne og pansrede mandskabsvogne til Ukraine - på trods af, at det krigshærgede land ad flere omgange har bedt om lige netop det. Det er især de moderne Leopard 2-kampvogne, samtalen drejer sig om.