Zelenskyj: Ni millioner er stadig uden strøm i Ukraine

Trods et stort arbejde med at reparere et sønderbombet elnet, har ni millioner mennesker stadig ikke elektricitet i deres huse i Ukraine.

Det meddeler landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, mandag.

- Selvfølgelig er der stadig udfald. Og der er fortsatte afbrydelser, siger han i sin daglige videomeddelelse på beskedtjenesten Telegram.