Engels-luftbasen ligger nær byen Saratov omkring 730 kilometer sydøst for den russiske hovedstad, Moskva.

Ingen civil infrastruktur er blevet ødelagt i forbindelse med angrebet, lyder det fra guvernør Roman Busargin. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den 5. december blev basen ramt af det, som ifølge Rusland var et ukrainsk droneangreb mod i alt to russiske luftbaser den dag.

Droneangrebet var en pinlig affære for Moskva. Det rejste ifølge analytikere spørgsmål om, hvorvidt det russiske forsvar havde fejlet, skriver Reuters.

Foruden Engels-luftbasen blev en militær luftbase nær byen Rjazan sydøst for Moskva ramt. Her blev tre personer ifølge BBC dræbt. To blev såret i angrebet på Engels.