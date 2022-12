Putin: Vestens mål er at rive Rusland i stykker

- De har altid forsøgt på ”del og hersk”. Vores mål er noget andet. At forene det russiske folk.

Putin har før brugt begrebet ”det historiske Rusland” som begrundelse for, at ukrainere og russere er et og samme folk.

Det var også argumentet, da han for 10 måneder siden iværksatte invasionen i Ukraine og påførte landet en blodig og opslidende krig.

- Vi handler i den rigtige retning, vi beslutter vores nationale interesser, vores borgeres interesser og vort folks, siger Putin.

Han gentager, hvad han tidligere har hævdet, at Rusland er ”rede til at forhandle med alle deltagere i denne proces for at finde en acceptabel løsning” på krigen.