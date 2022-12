Kvinde dræbt i skyderi på fyldt pub i Liverpool juleaften

Politiet oplyser desuden, at flere mennesker er kommet til skade under skyderiet - ud over dem, som blev kørt på hospitalet.

- Efterforskningen er stadig på et tidligt stadie, og vi forstår, at det her i sandhed er en chokerende og forfærdelig hændelse, som er sket lige før jul, siger McCaughrean.

I Storbritannien fejrer de fleste jul om morgenen den 25. december. Der er tradition for at tage på pub aftenen inden, den 24. december, hvor de fleste danskere fejrer jul.

- Vi har en række betjente til stede i Wallasey, som gennemfører grundige afhøringer for at forstå, præcist hvad der er foregået, så vi kan skride til handling, siger McCaughrean.

- En kvinde har på tragisk vis mistet livet her i julen, mens adskillige er på hospitalet, og vores tanker og kondolencer sendes til offerets familie.