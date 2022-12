En af FBI's mest eftersøgte anholdt på hotel i Madrid

Ifølge FBI har Pratt været involveret i produktion af porno. Fra 2012 til 2019 rekrutterede han mindreårige piger og unge kvinder til filmoptagelser.

Pratt har ifølge politiet tjent mere end 17 millioner dollar - 119 millioner kroner - på pornografiske hjemmesider.

Amerikansk politi siger, at newzealænderen gennem onlineannoncer i USA og Canada tilbød ”modeljob”, som så viste sig at være optagelser til pornofilm.

Han betalte andre kvinder for at være ”lokkemad” og overbevise ofrene om, at videomaterialet ikke ville blive offentliggjort online.