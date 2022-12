Sobhraj har siddet fængslet i Nepals hovedstad, Kathmandu, siden 2003.

Han blev i 2003 anholdt og dømt for drabet på den amerikanske rygsækturist Connie Jo Bronzich.

Et drab, der fandt sted i 1975.

Sobhraj nægtede at have dræbt den amerikanske kvinde. Hans sagførere sagde, at anklagerne mod ham var baseret på formodninger.

Adskillige år senere blev han også kendt skyldig i drabet på Bronzichs canadiske ven, Laurent Carriere.

BBC og Netflix producerede sidste år i fællesskab tv-serien ”Slangen” om Sobhrajs forbrydelser.