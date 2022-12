Pelé må holde jul på hospitalet med forværret kræftsygdom

Det fik hans døtre til at afvise, at deres far var døende.

Det brasilianske landshold hyldede under VM i fodbold i Qatar den gamle legende efter en overbevisende 4-1-sejr over Sydkorea i ottendedelsfinalen.

Med Neymar i spidsen gik hele den brasilianske spilletrup ind på græsset med et stort banner med påskriften ”Pelé” og et billede af fodboldlegenden.

Kely Nascimento skriver på Instagram, at hun er lykkelig for støtten, som Brasilien og resten af verden viser hendes far.

- Jeres kærlighed til ham og jeres historier og bønner giver os enorm varme, for vi ved, at vi ikke står alene.

- Nu vil vi lave hospitalsstuen om til et sambastadion (bare for sjov), og vi vil endda lave caipirinhas (ikke for sjov!), skriver Kely Nascimento.