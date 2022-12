På pressemødet siger Joe Biden også, at han ved, at den ukrainske præsident er åben over for en retfærdig fred.

Men Biden tilføjer, at den russiske præsident Vladimir Putin ikke har nogle intentioner om at afslutte, hvad Biden kalder en ondskabsfuld krig.

Volodymyr Zelenskyj siger, at en retfærdig fred ikke betyder nogle kompromisser, når det kommer til Ukraines territorie, i hans øjne.

Han mener også, at en retfærdig fred for ham betyder, at der ikke er nogle kompromisser, når det kommer til Ukraines selvstændighed og frihed.

Men en retfærdig fred kan defineres forskelligt, siger han.

- Vi vil begge have, at denne krig skal slutte. Og som jeg siger, kunne krigen ende i dag, hvis Putin havde nogen værdighed, tilføjer præsident Biden.