Hollandsk prinsesse med historiske bånd til Amager

Med årene blev modstanden mindre, og da Beatrix blev dronning i 1980, var de mest kritiske røster forstummet.

Foruden Willem-Alexander er prinsesse Beatrix mor til prinserne Johan Friso og Constantijn. I 2012 ramte en tragedie familien, da Johan Friso kom til skade i en lavineulykke. Efter et år i koma døde han som 44-årig.

Prinsesse Beatrix huskes af mange hollændere for sine juletaler, hvor hun ofte tog fat i mere kontroversielle emner.

I 2007 blev hun hvirvlet ind i et verbalt stormvejr, efter at hun havde opfordret sine landsmænd til at acceptere mindretal og i det hele taget vise tolerance.

Det fik højrepolitikeren Geert Wilders til at bede dronningen om ikke at overskride grænsen for, hvad hun politisk kunne tillade sig at tale om.

Både under dronning Beatrix og nu med Willem-Alexander er der tætte bånd mellem det hollandske og danske kongehus. Kort efter at Willem-Alexander var blevet konge, besøgte han og dronning Maxima dronningen og prins Henrik.

Parret har også flere gange mødt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

