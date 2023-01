Belgiens dronning har hjerte for de udsatte

Sidstnævnte gav dronningen og kong Philippe sidste år husly. Parret åbnede to af kongehusets bygninger for ukrainere på flugt fra krigen. Det ene i Bruxelles og et andet i Vallonien i den sydlige del af Belgien.

Det er ikke nyt, at kongeparret på den måde hjælper mennesker i nød. Året før husede de tre familier efter oversvømmelser i byen Wallonia.

Dronning Mathilde er uddannet talepædagog og har desuden en master i psykologi.

Hun blev dronning i 2013, hvor hun og Philippe overtog tronen fra kong Albert og dronning Paola, der abdicerede efter 20 år.