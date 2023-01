75 år: David Oddsson (17-01-1948) tidl. islandsk statsminister - RB

I 2009 blev han chefredaktør på avisen Morgunbladid, og den stilling har han stadig. Den 17. januar fylder han 75.

Inden David Oddsson blev statsminister, var han i ni år borgmester i Reykjavik, Islands hovedstad.

Årsagen til, at han får en del af skylden for det finansielle kollaps, er, at han i sin tid som statsminister privatiserede banker og løsnede tøjlerne for finanssektoren.

Den fik mulighed for at arbejde med større risiko.

Da han var færdig som statsminister, blev han i et enkelt år Islands udenrigsminister, og derefter blev han chef for Islands nationalbank fra 2005 til 2009.

Han var dermed nationalbankchef, da banksystemet kollapsede i 2008.

Det udløste et pres for at få en anden nationalbankchef. Der var store folkelige protester mod ham, og i marts 2009 måtte han forlade embedet.