Zelenskyj vil befri alle dele af Ukraine

Tirsdag besøgte den ukrainske præsident Bakhmut, som trods måneder med russiske angreb stadigvæk er på ukrainske hænder.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times er slagene her blandt de blodigste i den mere end ni måneder lange krig.

Volodymyr Zelenskyj rejser onsdag til USA, hvor han blandt andet skal mødes med ledende amerikanske politikere.

Det erfarer det amerikanske medie Punchbowl News, som skriver, at det har talt med ni forskellige kilder med kendskab til sagen.

To kilder siger desuden til det amerikanske medie CNN, at Det Hvide Hus er ved at forberede et møde med præsident Joe Biden.

Rusland invaderede Ukraine i februar i år. Det er første gang siden det, at Volodymyr Zelenskyj forlader landet.