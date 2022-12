Mexico har givet asyl til Perus fængslede ekspræsidents familie

Ekspræsidenten har to børn. Familien har også taget sig af Castillos kones lillesøster.

Den mexicanske regering er nu ved at forhandle med Perus nye regering om at lade familien rejse til Mexico, tilføjer ministeren.

- Der forhandles om sikker passage, sådan så at hvis de ønsker at rejse, kan de gøre det og komme til Mexico, siger Ebrard.

Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, sagde mandag, at ”døren står åben” til Mexico for Castillo og hans familie.

Castillo blev afsat tidligere på måneden, efter at han havde forsøgt at opløse Kongressen, inden den skulle stemme om at stille ham for en rigsret.