Domstol blåstempler Storbritanniens Rwanda-plan

Ifølge avisen The Guardian har individuelle asylansøgere, nødhjælpsgrupper og en fagforening for grænsebetjente forsøgt at få underkendt planen ved domstolene.

Avisen beskriver afgørelsen mandag som en, ”der kan få stor betydning for (premierminister, red.) Rishi Sunaks regering”.

The Guardian skriver videre, at afgørelsen ventes appelleret af i hvert fald fagforeningen og to nødhjælpsorganisationer.

Ifølge Reuters giver afgørelsen dog også medhold til otte individuelle asylansøgere i deres klage. De har ikke fået en tilstrækkelig individuel vurdering, mener domstolen.