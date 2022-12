Ukraines præsident beder Ellemann om våbensystemer

- Du kender vores behov for Caesar-systemer, som har vist sig at være fantastiske på slagmarken. De er vitalt vigtige nu for Ukraine, og vi har brug for jeres beslutning om at sende Caesar-systemer, siger Zelenskyj.

Ellemann deltager mandag i et møde i Joint Expeditionary Force (JEF), som er en forsvarskoalition på ti lande ledet af Storbritannien. JEF blev dannet i 2014.

På mødet i Letland henvender den ukrainske præsident sig med specifikke ønsker til flere af de ti medlemslande.

Ukraines præsident udtrykker tilfredshed med støtten fra Danmark.