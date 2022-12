Putin forsøger måske igen. Nu afslører lækkede krigsplaner, hvor naiv han var i første omgang

Lækkede russiske krigsplaner er ikke blot en kæmpe ydmygelse for Vladimir Putin – de ses som et bevis på, hvad det har gjort ved den 70-årige præsident, at han under pandemien levede næsten to år i total isolation i sit hjem nær Moskva besat af sit eftermæle.

For de afslørede planer peger på, at han ingen idé havde om, hvor dårligt rustet og uforberedt hans hær i virkeligheden var på at erobre Kyiv og andre ukrainske byer.