Kyiv meldes under angreb - 15 droner er skudt ned

- Luftalarmer fortsætter i Kyiv. Fjenden angriber hovedstaden med ”Shahed”-ammunition. Luftforsvaret er i arbejde, skriver Kyivs militæradministration på Telegram.

Militæradministrationen skriver, at flere end 20 droner blev affyret mod Kyiv.

Vitalij Klytjko, der er borgmester i Kyiv, siger, at der ikke umiddelbart er meldinger om, at nogen er kommet til skade eller døde under angrebet.

Oleksij Kuleba, der er guvernør i Kyiv-regionen, der ikke omfatter hovedstaden, siger, at infrastruktur og private huse er blevet beskadiget i droneangrebene.