Nordkorea offentliggør påståede spionsatellitbilleder af Seoul

Et køretøj bar en prøvesatellit, som også indeholdt flere kameraer, billedsendere og modtagere, en kontrolenhed og et lagerbatteri, som blev affyret ved stationen.

En talsperson for Nada bekræfter i en udtalelse til KCNA, at en række teknologier i affyringen viste sig at fungere.

Talspersonen siger, at forsøget var en ”sidste del af vejen mod at sende en rekognosceringssatellit op”.

KCNA frigav også to billeder i lav kvalitet og sort/hvid, som det hævder blev taget under satellitaffyringen søndag. Billederne viser den sydkoreanske hovedstad, Seoul, og den nærliggende havneby Incheon.