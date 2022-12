Qatar fordømmer søndag den efterforskning om korruption i Europa-Parlamentet, som belgisk politi har indledt.

Her er Qatar under mistanke for at have bestukket EU-politikere med store pengebeløb.

I en erklæring fra Qatar hedder det, at det vil kunne få en ”negativ” effekt på de diplomatiske forbindelser. Men også på leverancer af naturgas fra det lille arabiske land, der har været vært ved fodbold-VM.