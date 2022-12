Tusindvis af strandede turister forlader omsider Peru

- Vi har gradvist genoprettet normaliteten langs vejene, i lufthavnene og i byerne, siger general Manuel Gomez.

Forsvarsminister Alberto Otarola advarer om, at voldshandlingerne er rettet mod at beskadige lufthavne, motorveje, naturgasrørledninger og vandkraftanlæg.

- Tendensen er nedadgående, men vi forbliver i højt alarmberedskab. Den voldelige situation er ikke overstået, og krisen er stadig aktuel, siger Otarola ifølge AFP.

Lørdag aften oplyste det danske udenrigsministerium på sin hjemmeside, at lufthavnen i Cusco er genåbnet, mens lufthavnen i Arequipa forventes at genåbne mandag.

- For at komme ind i lufthavnene er det et krav, at man skal have en flybillet, skriver ministeriet.