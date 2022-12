Søn til dræbt milliardærpar udlover dusør på 180 millioner

Historien trak overskrifter i hele verden, og der var mange teorier om, hvem der kunne have dræbt grundlæggeren af medicinalvirksomheden Apotex og hans filantropiske hustru - et af Canadas rigeste par.

Efterforskere har siden arbejdet på sagen, men fem år senere er stadig ingen anholdt.

I forbindelse med femårsdagen for drabet tidligere på ugen fortalte parrets søn, Jonathon Sherman, at hver eneste dag har været et mareridt.

- Jeg er overvældet af smerte, tab og sorg, og disse følelser forstærkes hele tiden, sagde han til Canadas CBS News ifølge CNN.

Samtidig annoncerede han den nye dusør.

- Det vil ikke være muligt for mig at finde fred, før de ansvarlige for denne ondskabsfulde gerning bliver stillet for retten.