Dybt religiøs tidligere rugbymand bliver kongemager i Fiji

Socialdemokraterne ledes af den dybt religiøse Viliame Gavoka, som er tidligere formand for Fijis Rugbyforbund. Han kommer ikke godt ud af det med hverken Bainimarama eller Rabuka.

Fiji er et lille land med blot 900.000 indbyggere, men valgresultatet har betydning for regionen. Premierminister Frank Bainimarama har knyttet tætte bånd med Kina, mens både Rabuka og Gavoka har foreslået at løsne båndene til Beijing.

I 2010 blev Viliame Gavoka anholdt for at have videresendt e-mails til turismeoperatører, der indeholdt en fijiansk præst, der løj om en forestående tsunami.

Gavokas datter er gift med premierminister Bainimaramas højre hånd, den indflydelsesrige statsadvokat Aiyaz Sayed-Khaiyum.

Jordrettigheder for Fijis oprindelige folk og gratis videregående uddannelse er nogle af Socialdemokratiets topprioriteter.