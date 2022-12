I et filmet klip ser man Putin ved et møde, hvor der deltager en snes russiske topofficerer. De står samlet omkring et rundt bord. Han er flankeret af forsvarsminister Sergej Sjojgu og lederen af hærens generalstab, Valerij Gerasimov.

I et andet klip ser man præsidenten ved et andet mødebord i hærens hovedkvarter. Her opfordrer han en række militære kommandanter til at stille spørgsmål.

- Vi vil lytte til kommandanterne i enhver operationel retning, og jeg vil gerne høre jeres forslag til vores handlinger på kort og mellemlangt sigt, sagde Putin ved møderne. De blev holdt fredag.