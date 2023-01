Selv familien fik til sidst nok af kongen

Tronen er overgivet til sønnen, Felipe, og dennes hustru, dronning Letizia.

Centralt i familien er også den tidligere dronning Sofia, der ikke er fulgt med sin mand til Abu Dhabi, men fortsat opholder sig på Palacio de la Zarzuela i Madrid.

Tilsyneladende er det sjældent, at familien mødes, i hvert fald officielt. Sidst var i maj 2022, hvor Juan Carlos for første gang i to år var på besøg i sit hjemland for at deltage i en kapsejlads.

Under opholdet blev han spurgt af journalister, om han ville forklare sig eller undskylde over for spanierne: