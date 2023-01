Greta Thunberg – de unges store stemme for klimaet

Det fortsatte hun med hver fredag, og flere unge stødte til hendes protest. Fænomenet blev verdensomspændende, og stille og roligt blev klimabevægelsen Fridays for Future til, som anno 2023 er en bevægelse, der dagligt kæmper for klimaet verden over.

Skideballe i FN

Et øjeblik, som nærmest er blevet ikonisk for Thunbergs klimakamp, er, da hun som 16-årig var inviteret til at tale ved et FN-klimamøde i New York, USA, for da den unge svensker fik taletid over for verdens ledere, lagde hun ikke fingrene imellem, men satte i stedet stærke ord på sine holdninger og sin frustration.