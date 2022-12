Turister hævder at blive holdt som gidsler i uroplagede Peru

Derudover har bestræbelserne på at sikre hjælp fra udenlandske ambassader i Peru ifølge Villarroel været forgæves.

I en video optaget af den costaricansk-venezuelanske kvinde og verificeret af Reuters beder turister fra Argentina, Chile, Frankrig, Japan, England, Peru og USA om international hjælp.

- Vi er blevet taget som gidsler i Peru, siger en fransk kvinde i videoen.

Ifølge Wilmaris Villarroel har gruppen kun få kontanter, og lokale nægter angiveligt at sælge dem mad og vand, hvilket efterlader dem sultne og dehydrerede.

Samtidig fortæller Villarroel, at flere er ved at blive syge, fordi de er tvunget til at sove i busserne, hvor toiletterne ikke længere fungerer.