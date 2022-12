Peru har fængslet ekspræsident i halvandet år uden retssag

Afgørelsen fra det juridiske udvalg tog ikke stilling til anklagerne mod den tidligere præsident.

Det juridiske panel begrundede beslutningen med, at der er en risiko for, at den tidligere præsident flygter, hvis han er på fri fod.

Castillo selv afviser at have gjort noget ulovligt og har sagt, at han fortsat er landets retmæssige præsident.

Et stort flertal af Perus parlamentsmedlemmer beskyldte Castillo for ”permanent moral uduelighed”, få timer efter at han opløste parlamentet.

Siden anholdelsen har der været store demonstrationer i Peru, og onsdag blev der erklæret undtagelsestilstand i landet.