Mindst 20 danskere er strandet ved Machu Picchu i Peru

- Der har ikke været rapporter om, at det som turist skulle være farligt at opholde sig på sit hotel. Rejsende i Peru opfordres derfor til at afvente situationen fra opholdsstedet, lyder det fra Udenrigsministeriet.

Der kan være flere danskere i området, lyder det fra ministeriet, som har sendt en medarbejder fra den danske ambassade i Chile til Lima, hovedstaden i Peru.

Danmark har ingen ambassade i Peru.

Der er erklæret undtagelsestilstand i hele landet. Det har begrænset mulighederne for, at man kan bevæge sig frit i landet, og flere lufthavne er lukkede.