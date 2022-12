Ruslands ambassade i USA advarer mod Patriot-missiler til Ukraine

Ruslands ambassade i USA advarer om, at det vil få ”uforudsigelige konsekvenser”, hvis USA sender Patriot-missiler til Ukraine.

- Det vil få uforudsigelige følger og true den globale sikkerhed, hedder det i en erklæring fra den russiske ambassade i Washington ifølge CNN.

Biden-administrationen er ved at færdiggøre planer om at sende det avancerede langtrækkende luftforsvarssystem til Ukraine for at hjælpe landet til at imødegå russiske angreb, siger amerikanske embedsmænd ifølge CNN.