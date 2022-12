EU-energiministre får grønt lys til indgreb i gaspriser

På vej ind til EU-topmødet i Bruxelles torsdag sagde den græske premierminister, Kyriakos Mitsotakis:

- Vi skal sende et meget klart signal til markederne, men også til Rusland. Vi vil ikke acceptere at gas bliver brugt som et våben på bekostning af vores borgere og virksomheder, sagde Kyriakos Mitsotakis på vej ind til mødet.

Det er dog svært for EU-landene at nå til enighed. Forslaget er meget teknisk, og mange af delene påvirker hinanden.

Efter et møde for energiministrene tirsdag i Bruxelles forsøgte det tjekkiske EU-formandskab at begrænse den tilbageværende diskussion til kun at handle om selve loftet i indgrebet.

Det er i EU-Kommissionens udspil på 275 euro per megawatt-time (MWh) på gas på TTF-gasbørsen.