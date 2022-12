Mette Frederiksen ser statsstøtte som modsvar på Bidens klimapakke

- Jeg synes efterhånden, at der er mange EU-diskussioner, der ender samme sted. Nemlig, at der skal finansieres stadig mere i fællesskab. Det betyder normalt, at regningen lander hos nogle lande frem for andre. Så her er jeg selvfølgelig forbeholden, siger Mette Frederiksen.

Hun peger dermed på, at det firkantet sagt ofte er de nordlige EU-lande som Tyskland, Holland og Danmark, der skal betale, mens de sydlige og østeuropæiske lande med knap så godt styr på økonomien skal modtage.

Ifølge Ursula von der Leyen er det dog nødvendigt med fælles finansiering, fordi nogle EU-lande ikke selv har råd til at støtte deres virksomheder i den grønne omstilling.

Målet med Inflation Reduction Act er at dæmpe inflationen og hjælpe med at indfri USA’s mål om at halvere sine CO2-udledninger inden 2030.

Inflation Reduction Act blev vedtaget den 16. august i år.